Москвичам рассказали о температуре и высоте снега грядущей зимой

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о температуре и высоте снега грядущей зимой. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

По его словам, для Центральной России, включая Москву, средняя температура на 2-3 градуса превысит климатическую норму. Для столицы это минус 6-9 градусов ночью и минус 4-6 градусов днем.

При этом синоптик предупредил, что стабильности ждать от предстоящей зимы не стоит. «Снежный покров будет нарастать от декабря к февралю: с 12 сантиметров в начале зимы до 35 сантиметров в ее разгаре», — сказал Тишковец.

Ранее Москве предсказали возможное изменение климата. Метеорологи утверждают, что через 50-70 лет он может стать тропическим.