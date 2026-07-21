Москвичам рассказали о возвращении дождей

Дожди придут в российскую столицу в ночь с 20 на 21 июля и продлятся до 24 числа. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В ночь с понедельника на вторник дожди придут в столицу и с грозами будут отмечаться на востоке области», — указал он, отметив, что 22 и 23 июля осадков будет меньше. Температура в столице в эти дни составит плюс 20-25 градусов.

В пятницу может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы, а температура снизится до плюс 15-18 градусов. В субботу, 25 июля, в Москве потеплеет до плюс 25 градусов, осадков не ожидается. Такая же погода прогнозируется и на следующий день.

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