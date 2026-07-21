Город
Опубликовано 21 июля 2026, 02:55
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В Московской области объявили беспилотную опасность

МЧС: В Подмосковье объявили беспилотную опасность.
В Московской области объявили беспилотную опасность
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В Подмосковье объявлена беспилотная опасность. Соответствующее уведомление размещено в канале МЧС Московской области в MAX.

Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам или направиться в укрытие. Находящихся на улице попросили укрыться в зданиях, подземных переходах или паркингах.

Кроме того, в МЧС предупредили о возможных перебоях мобильного интернета. Жителей Подмосковья призвали сохранять бдительность и осторожность.

Ранее уголовное дело возбудили после атаки ВСУ на Московский регион. В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане.

Автор:Анна Вальман
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