Москвичам рассказали о времени наблюдения за метеорным потоком Персеиды

Старший научный сотрудник сектора субмиллиметровой и инфракрасной астрономии отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников в беседе с Агентством городских новостей «Москва» раскрыл, когда жители столицы могут наблюдать за метеорным потоком Персеиды.

Ученый отметил, что период активности одного из самых зрелищных метеорных потоков Северного полушария уже начинается.

Ежегодно он активен с 17 июля по 24 августа, а повышенная активность обычно идет с 9 по 15 августа, если говорить о пиковой активности, то в ночь с 12 на 13 августа, тогда при чистом небе можно увидеть до 150 метеоров в час.

«Москвичи уже могут наблюдать его [поток Персеиды] в ночном небе», – подчеркнул Угольников.

Эксперт также добавил, что в текущем году максимум активности потока приходится почти на новолуние, поэтому лунный свет не будет мешать наблюдать за метеорами.

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