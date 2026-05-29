Шаровая молния в Подмосковье попала на видео
Жительница Мытищ заметила в небе шаровую молнию и сняла ее на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Новости Москвы».
«Я просто снимала небо. Через 12 секунд появится светящийся летящий шар», — написала женщина в комментарии к ролику. Она сообщила, что объект медленно двигался и будто менял цвета, а конце ускорился и исчез за одним из домов.
Как рассуждали авторы ролика, поначалу была версия, что это НЛО, далее они исключили вариант с самолетом.
Ранее ведущий научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков предупреждал, что в Москве начался сезон шаровых молний. Жителей региона призвали при встрече с ней не убегать или не двигаться резко.