Опубликовано 06 сентября 2025, 14:001 мин.
Москвичам рассказали о запуске «Черной Мамбы» на МЦД
Черная «Иволга» выйдет на линию МЦД-4 8 сентября.
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
В понедельник, 8 сентября, на линию МЦД-4 выйдет юбилейная, 100-я «Иволга», выпущенная на Тверском вагоностроительном заводе. Об этом говорится в Telegram-канале «Подслушано МЦД-4 | "Апрелевка" — "Железнодорожная"».
Новый поезд выполнен полностью в черном цвете, за что получил неофициальное название «Черная Мамба».
Ожидается, что торжественный запуск состоится на станции «Нижегородская» в 13:00 по местному времени. Его проведет мэр Москвы Сергей Собянин.
Официально эта информация не подтверждалась, однако авторы канала обратили внимание, что станцию активно приводят в порядок, закрашивают граффити на заборах.
