Москвичам рассказали о запуске «Черной Мамбы» на МЦД

В понедельник, 8 сентября, на линию МЦД-4 выйдет юбилейная, 100-я «Иволга», выпущенная на Тверском вагоностроительном заводе. Об этом говорится в Telegram-канале «Подслушано МЦД-4 | "Апрелевка" — "Железнодорожная"».

Новый поезд выполнен полностью в черном цвете, за что получил неофициальное название «Черная Мамба».

Ожидается, что торжественный запуск состоится на станции «Нижегородская» в 13:00 по местному времени. Его проведет мэр Москвы Сергей Собянин.

Официально эта информация не подтверждалась, однако авторы канала обратили внимание, что станцию активно приводят в порядок, закрашивают граффити на заборах.

Ранее сообщалось, что на Сокольнической линии метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 50-летию игры «Что? Где? Когда?».