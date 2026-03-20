Москвичам рассказали об изменениях погоды с приходом астрономической весны

В пятницу, 20 марта, началась астрономическая весна. О погоде в Москве в этот день и ближайшие выходные рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, в пятницу большая часть Европейской территории России окажется под влиянием высотной ложбины циклона. В связи с чем в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный со скоростью три-восемь метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит плюс 8-11 градусов Цельсия.

При этом выходные в столице, по прогнозу синоптика, будут по-апрельски теплые: воздух прогреется до плюс 9-12 градусов. Такая же погода будет и в начале следующей недели.

Ранее Тишковец рассказал, когда в Москве полностью сойдут сугробы. По его словам, это произойдет на две недели раньше нормы.