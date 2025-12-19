Москвичам разрешили бесплатно провозить определенные новогодние елки в метро

Москвичам разрешили провозить новогодние елки в метро. Однако есть ограничения по высоте м до 120 сантиметров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

«Ель или любое другое дерево являются ручной кладью. По правилам метрополитена ель высотой до 120 см можно провезти бесплатно», — говорится в сообщении.

Дерево высотой от 120 до 150 сантиметров можно провозить платно. Если же новогодняя красавица выше 1,5 метра, поехать с ней на метро не получится. «Громоздкая ручная кладь, которая по параметрам длины, ширины и высоты превышает 150 сантиметров, к провозу не допускается», -- сказали в пресс-службе подземки.

Ранее новогодний поезд заметили в московском метро. Он начал курсировать на Замоскворецкой линии.