Москвичам сообщили о возможности пройти чекап дома

Жители Москвы смогут пройти чекап дома, для этого потребуется заполнить анкету, система проанализирует состояние здоровья пользователя, выдаст биологический возраст, даст советы по питанию и назначит обследование. Об этом в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как утверждает Ракова, новая программа московских чекапов, которая поможет жителям столицы оценивать свое здоровье, будет запущена уже в ближайшие недели.

«Приходить в медицинские учреждения будет надо только в том случае, где необходимо непосредственное общение с врачом. Все остальное можно делать в дистанционном и телемедицинском формате. (...) По сути, чекап будет начинаться дома на диване», — высказалась она.

Ранее терапевт «Здоровой Москвы» Артур Родригес назвал самых обеспокоенных своим здоровьем москвичей.