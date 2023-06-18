Названы самые обеспокоенные своим здоровьем москвичи

Самых обеспокоенных своим здоровьем москвичей назвал в беседе с «Мослентой» терапевт «Здоровой Москвы» Артур Родригес.

«Пока чаще к нам заходят женщины, они безусловные лидеры по посещаемости. Но мужчин также становится заметно больше. В начале работы павильонов разрыв между числом москвичек и москвичей был значительно больше, но сейчас все потихонечку выравнивается», — сказал врач.

По словам Родригеса, часто женщины приходят на чекап для проверки щитовидной железы. Поскольку такого рода проблемы довольно распространенная история в нашем регионе, отметил он. Иногда павильоны «Здоровой Москвы» посещают и ипохондрики. Но специалистам удается быстро их успокоить, поскольку в доступе есть все необходимые средства.

«При этом у нас нет своего рода постоянных посетителей — людей, которые ходят к нам изо дня в день. Даже по второму кругу к нам возвращаются редко», — уточнил Родригес.

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