Москвичам спрогнозировали дождливые выходные

Дождливые выходные спрогнозировали москвичам синоптики «Метеоновости».

«В ночь с 1 октября атлантический циклон начнет двигаться на восток. Он будет сопровождаться затяжным дождем и туманом. К вечеру субботы центр циклона с основным массивом облачности уже достигнет московского региона. Южный ветер усилится до скорости 10-15 метров в секунду. Ночью температура воздуха достигнет 7-12 градусов, а днем — 12-17», — говорится в сообщении.

По прогнозу метеорологов, в ночью на воскресенье количество осадков уменьшится, будет облачно, местами появится туман. Воздух прогреется до 10-15 градусов. Днем ожидается 13-18 градусов тепла. При этом во вторую половину дня в столицу вернется циклон, «принеся с собой еще больше влаги, чем его предшественник», отметили специалисты.

Ранее Тишковец спрогнозировал «погружение в глубокую осень». Он объяснил, что тепло придет в город лишь до начала следующей недели, а затем горожан ждет «погружение в глубокую осень, дожди и холод».