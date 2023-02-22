Москвичам спрогнозировали легкий мороз и слабый снег

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская спрогнозировала москвичам легкий мороз и слабый снег в среду, 22 февраля. Ее слова передает РИА Новости.

Согласно прогнозу, в столице ожидается облачность с прояснениями, местами возможен слабый снег. Температура воздуха в столице будет в районе минус 10-12 градусов, в Подмосковье — до минус 9-14 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы аномальный мороз до минус 28 градусов. Несмотря на все это, в целом погода в столичном регионе ожидается спокойной и без осадков, отметил синоптик.