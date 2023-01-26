Москвичам спрогнозировали облачность и осадки

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал жителям Москвы облачность и осадки в четверг, 26 января. Его слова приводит РИА Новости.

Как объяснил Тишковец, такой погоде поспособствует теплый сектор атлантического циклона. «Поэтому ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, в разной фазе причем», — добавил. Температура воздуха в столице ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Юго-западный ветер ожидается со скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков назвал гололед «главной визитной карточкой» нынешней зимы в Москве. Он отметил, что солнечной погоды на этой неделе ожидать не стоит, ветер будет слабым, что несколько ухудшит качество воздушной среды.