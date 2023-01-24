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13:39, 24 января 2023
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Синоптик назвал «визитную карточку» нынешней зимы в Москве

Синоптик назвал «визитную карточку» нынешней зимы в Москве
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Гололед назвал «главной визитной карточкой» нынешней зимы в Москве в беседе с радио «Комсомольская правда» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. По его словам, нарастающие атмосферные осадки сохранятся в центральной части России и на этой неделе.

«Гололед стал визитной карточкой этого сезона, частые переходы температуры через ноль и большие ее перепады сказались на образовании льда на дорогах и тротуарах. Редкий случай в истории, чтобы гололед был такой постоянный и достаточно сильный», — рассказал синоптик.

Специалист отметил, что солнечной погоды на этой неделе ожидать не стоит, ветер будет слабым, что несколько ухудшит качество воздушной среды. При этом температура воздуха будет существенно превышать климатическую норму — в ночные часы температура будет от минус одного до минус трех градусов, днем — от нуля до минус трех градусов.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова определила минимальную температуру воздуха в феврале в Москве.

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