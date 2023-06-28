Москвичам спрогнозировали погоду в июле

Засушливый июль пообещал москвичам в беседе с радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По предварительным, самым оптимистичным оценкам, во втором месяце лета в средних широтах русской равнины едва ли выпадет половина дождей от средних параметров метеостатистики. Если посмотреть климатическую историю, таким засушливым июль в среднем бывает не чаще одного раза в восемь лет», — сказал синоптик. Он напомнил что наиболее сухими за последние 75 лет в регионе были 1972, 1997, 2002 и 2014 годы.

По словам Тишковца, температура воздуха во втором месяце лета будет на два градуса выше климатической нормы. Норма сейчас для Центральной России в среднем 10-15 градусов ночью и 22-27 градусов в днем. Июль будет солнечным, отметил он.

Ранее москвичам пообещали теплую погоду с небольшими дождями.