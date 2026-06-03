Москвичей начали за деньги превращать в диких зверей

Москвичей на платных тренингах начали превращать в диких зверей. Такие «животные игры» попали на видео, запись публикует Telegram-канал «112».

Известно, что создательницей таких тренингов стала женщина, которая называет себя телесным психологом с опытом более 20 лет. На занятиях с людьми она записывает видео, которые потом выкладывает в соцсети.

На кадрах, в частности, видно мужчину, который как бы набрасывается на свою спутницу и «шикает» на нее. В ответ напарница рычит на него. Также в этот момент оба дергают «лапками».

По словам самого специалиста, эта практика прорабатывает запрет на злость и отстаивание себя. Помимо этого, она якобы может помочь принять свою животную инстинктивную часть.

«С собой иметь ошейник от блох и справки о прививках от бешенства», — в шутку заявили в «112».

Ранее в Москве лебедь прогнал с водоема голого мужчину, который хотел пойти поплавать, и попал на видео. Купальщику же пришлось ретироваться на землю под смех прохожих и зевак.