Москвичей накормят соленьями

На «Московских ярмарках» начался сезон солений, фермеры накормят москвичей солеными огурцами и помидорами, квашенной капустой, чесноком и овощными салатами, рассказали в пресс-службе мэра столицы.

Перед отправкой на прилавок товары тщательно проверяют специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы. Привозят продукты более чем из 40 регионов, а места в крытых павильонах предоставляются бесплатно.

«Нам, фермерам, удивить москвичей достаточно просто, потому что заготовок можно предложить величайшее множество: добавил к баклажанам кинзу — уже вкус совсем другой, к квашеной капусте — тмин — и вот новый аромат», — рассказала участница ярмарки.

В основном жители столицы покупают соленые огурцы и квашенную капусту, хотя интересуются и необычными разносолами.

