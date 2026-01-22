Москвичей попросили отказаться от личного транспорта до выходных

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил жителей столицы в ближайшие два дня отказаться от личного транспорта. Об этом говорится в Telegram-канале Дептранса Москвы.

По оценкам аналитиков, 22 и 23 января в Москве возможны локальные ограничения движения. Также на дорожную ситуацию могут повлиять погодные условия, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

Москвичам порекомендовали для поездок по городу использовать метро, МЦК и МЦД. Если отложить поездку на авто невозможно, выезд лучше запланировать на более позднее время — после 20:00.

Ранее столичные власти подсчитали, что за год число аварий в Москве уменьшилось на девять процентов. В Дептрансе уточнили, что значительные результаты были достигнуты благодаря тесному сотрудничеству с Госавтоинспекцией.