Опубликовано 25 мая 2026, 00:02
В Москве сообщили о рекордном велофестивале

Дептранс Москвы: Веловестиваль собрал более 77 тысяч участников и зрителей.
Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

Первый массовый велозаезд в 2026 году в Москве стал рекордным. Об этом сообщил Дептранс столицы в Telegram.

На мероприятии, состоявшемся 24 мая, приняли участие более 77 тысяч велосипедистов и зрителей. Представители Книги рекордов России зафиксировали, что Весенний велофестиваль стал самым массовым велособытием страны.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов объяснил, что городские власти пытаются с помощью подобных фестивалей представить велосипед как полноценный вид транспорта в столице, а велосипедистов — как полноправных участников дорожного движения.

Ранее совладелец и сооснователь компании «Родина» Антон Винер поделился способами, как можно сэкономить на спорте. Прежде всего, заметил он, огромной экономией станет решение пойти на улицу вместо фитнес-зала. В частности, уже около трети москвичей выбирают пробежки и катаются на велосипедах.

Автор:Анна Вальман
