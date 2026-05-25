В Москве сообщили о рекордном велофестивале

Первый массовый велозаезд в 2026 году в Москве стал рекордным. Об этом сообщил Дептранс столицы в Telegram.

На мероприятии, состоявшемся 24 мая, приняли участие более 77 тысяч велосипедистов и зрителей. Представители Книги рекордов России зафиксировали, что Весенний велофестиваль стал самым массовым велособытием страны.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов объяснил, что городские власти пытаются с помощью подобных фестивалей представить велосипед как полноценный вид транспорта в столице, а велосипедистов — как полноправных участников дорожного движения.

