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14:49, 08 ноября 2022
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Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

О «желтом» уровне погодной опасности из-за тумана предупредил москвичей и жителей области Гидрометцентр России.

«Период предупреждения начинается с 5:00 и продлится до 23:00 9 ноября», — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, видимость во время тумана в Москве и области составит 300-800 метров.

Ранее москвичам пообещали дождь и ветер. В течение дня ожидается облачная погода.

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