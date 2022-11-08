14:49, 08 ноября 2022
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Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»
О «желтом» уровне погодной опасности из-за тумана предупредил москвичей и жителей области Гидрометцентр России.
«Период предупреждения начинается с 5:00 и продлится до 23:00 9 ноября», — говорится в сообщении.
По данным метеорологов, видимость во время тумана в Москве и области составит 300-800 метров.
Ранее москвичам пообещали дождь и ветер. В течение дня ожидается облачная погода.