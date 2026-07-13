Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в выходные

Жителям и гостям столицы стоит подготовиться к 30-градусной жаре в эти выходные. Об этом в своем Telegram-канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета! В субботу ночью плюс 9-14 градусов, днем потеплеет до 22-27 градусов, в воскресенье под утро — плюс 10-15 градусов, а в середине дня, когда солнце будет находиться в зените, воздух прогреется до плюс 25-30 градусов», — дал прогноз метеоролог.

По его словам, в эти дни ультрафиолетовое излучение будет настолько сильным, что будет ощутимо даже в тени. Он призвал горожан забывать о режиме дождя и переключаться на «режим абсолютного комфорта» и тепла.

Ранее синоптики оценили вероятность формирования смерча в столице. Эксперты заметили, что для формирования торнадо нет подходящих условий.