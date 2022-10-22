Москвичей предупредили о дожде в субботу

Об ожидающейся в Москве в субботу, 22 октября, погоде рассказали в Гидрометцентре России. Метеорологи предупредили о небольшом дожде.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха составит от семи до девяти градусов тепла. Ветер западный и юго-западный будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от трех до пяти градусов тепла, местами также ожидается небольшой дождь.

Ранее дату прихода крепких дневных заморозков в Москву и Подмосковье назвал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, значительное снижение температуры ожидается в начале следующей недели.