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10:18, 22 октября 2022
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Москвичей предупредили о дожде в субботу

Москвичей предупредили о дожде в субботу
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Об ожидающейся в Москве в субботу, 22 октября, погоде рассказали в Гидрометцентре России. Метеорологи предупредили о небольшом дожде.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха составит от семи до девяти градусов тепла. Ветер западный и юго-западный будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от трех до пяти градусов тепла, местами также ожидается небольшой дождь.

Ранее дату прихода крепких дневных заморозков в Москву и Подмосковье назвал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, значительное снижение температуры ожидается в начале следующей недели.

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