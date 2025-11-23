Москвичей предупредили о гололедице

На следующей неделе в Москве сохранится гололедица. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она предупредила, что на этой и следующей неделе в столице будут выпадать осадки: снег, мокрый снег и дождь. Ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля, поэтому будет формироваться гололедица.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что начало следующей недели может сопровождаться осадками. По одному из прогнозов, в понедельник сначала пойдет снег, который сменится ледяным дождем.