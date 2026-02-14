Опубликовано 14 февраля 2026, 00:251 мин.
Москвичей предупредили о густом тумане
Гидрометцентр: В Москве и Подмосковье в субботу ожидается туман.
Фото: Pixabay
Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о густом тумане. Как сообщили в ТАСС в Гидрометцентре РФ, возможно снижение видимости до 200-700 метров.
Туман ожидается в субботу, 14 февраля, в Троицком и Новомосковском округах столицы, а также в Подмосковье.
Кроме того, в столичном регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. До 21:00 субботы продолжится снегопад с налипанием мокрого снега на деревья и провода, а на дорогах возникнет гололедица.
С пятницы, 13 февраля, в столичном регионе началась первая с начала текущего года оттепель. Начало следующей недели в Москве будет уже умеренно морозное, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.