Москвичей предупредили о надвигающемся мощном ливне с порывистым ветром

Мощный ливень с порывистым ветром надвигается на Москву, соответствующее предупреждение выпустили в МЧС.

«В ближайший час с сохранением до 10:00 26 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление южного ветра порывами до 15 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.

Москвичей призвали не укрываться под деревьями и быть осторожнее на дорогах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичам следует ожидать выпадения снега, который не растает до весны, примерно в конце ноября.