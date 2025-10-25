Город
Опубликовано 25 октября 2025, 23:14
1 мин.

Москвичей предупредили о надвигающемся мощном ливне с порывистым ветром

МЧС: Мощный ливень с порывистым ветром надвигается на Москву.
Москвичей предупредили о надвигающемся мощном ливне с порывистым ветром
Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Мощный ливень с порывистым ветром надвигается на Москву, соответствующее предупреждение выпустили в МЧС.

«В ближайший час с сохранением до 10:00 26 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление южного ветра порывами до 15 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.

Москвичей призвали не укрываться под деревьями и быть осторожнее на дорогах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичам следует ожидать выпадения снега, который не растает до весны, примерно в конце ноября.