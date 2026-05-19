Москвичей предупредили о непогоде

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы России о непогоде. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

Синоптик сообщила, что последняя декада весны 2026 года будет прохладной. По ее словам, погоду последней пятидневки месяца в городе будет определять тыловая часть циклона с центром над Верхней Волгой.

Позднякова уточнила, что задует северный ветер, температура воздуха опустится ниже климатической нормы на два-три градуса. «Так что лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды», — подчеркнула она.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что среда и четверг станут самыми жаркими днями на этой неделе в столице.