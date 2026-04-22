Москвичей предупредили о незаконности случаев включения чаевых в счет

В Москве участились случаи автоматического включения чаевых в счет, сообщают «Известия». По данным газеты, такие ситуации зачастую встречаются на шоу StandUp, однако другие конкретные примеры не приводятся.

Издание указывает, что одни заведения добавляют 10 процентов «за обслуживание» или «сервисный сбор» всем подряд, другие — только в выходные или при бронировании на компанию.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов при этом заявил «Радиоточке НСН», что в Москве такое практически не встречается (указав на отсутствие всплеска жалоб), а вот на юге России — достаточно часто. По его мнению, это вынужденная мера не самых хороших заведений, чтобы набирать официантов и удерживать их у себя.

«Известия» добавили данные от юристов, что чаевые согласно статье 572 ГК РФ являются дарением (то есть добровольны), и как только заведение придает им обязательный характер, они превращаются в дополнительную платную услугу, навязываемую потребителю. Включение подобных платежей в чек без согласия потребителя прямо запрещено пунктом 19 Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных Постановлением Правительства РФ (Правила № 1515). «Любой платеж сверх меню не является ценой договора и требует отдельного согласия», — указал юрист Марк Варшавер.

В марте сообщалось, как житель Москвы обвинил кафе в аэропорту Шереметьево в обмане из-за пасты, которая обошлась ему в три раза дороже, чем указано в меню. Официант предложил ему немного увеличить количество морепродуктов в блюде, на что гость согласился. Однако когда принесли счет, оказалось, что дополнительные креветки обошлись ему в 2000 рублей, а кальмары — в 750. При этом стоимость самой пасты составляла 850 рублей.