Москвичей предупредили о первом снеге

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что на следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки. Об этом пишет URA.RU.

По его словам, первого снега в столице придется ждать не так долго. Так, в ночь на 25 сентября температура воздуха в столице опустится до нулевой отметки, местами — до минус 1-2 градусов. Синоптик предупредил, что эти заморозки станут предвестниками зимы.

Ильин пояснил, что холодный фронт, наступающий с севера, создаст условия для ранних снежных осадков. Он добавил, что первый снег жители Москвы и Подмосковья могут увидеть уже в первой декаде октября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал дату окончательного наступления климатической осени в Москве. По его словам, это произойдет в следующую среду, 24 сентября.