Москвичей предупредили о погоде в пятницу

Температура воздуха ночью в пятницу опустится до плюс восьми градусов, субботняя ночь будет не менее холодной. Об этом в своем Telegram-канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Жителям столичного региона предстоит пережить еще одну очень холодную, по меркам середины августа, ночь. По нашим прогнозам к утру в столице плюс 8 — плюс 10 градусов, в Подмосковье плюс 5 — плюс 10 градусов», — написал он.

По его словам, четверг был самым холодным днем с начала лета и по среднесуточной, и по максимальной температурам. С пятницы температура снова начнет расти, «хотя до климатической нормы ей еще далеко».

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал москвичам о погоде в сентябре. «По предварительным прогнозам, в сентябре жителей Центральной России и большей части Русской равнины ждет классическое бабье лето, поскольку среднемесячная температура воздуха будет на полтора-два градуса теплее нормы», — сообщил он.