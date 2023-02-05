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15:22, 05 февраля 2023
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Москвичей предупредили о похолодании

Москвичей предупредили о похолодании
Фото: Nikolay Kovalenko / Unsplash

О похолодании жителей Москвы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью РИА Новости он сообщил, что температура воздуха в начале следующей недели опустится до климатической нормы февраля.

«На неделе температура понизится до вполне нормальных значений. В понедельник ночью в Москве — от минус 7 до минус 9, по области до минус 11 градусов. Максимальные дневные температуры минус 3 — минус 5. Во вторник ночью — минус 7-12, днем около минус 5», — рассказал метеоролог.

Синоптик добавил, что температура на прошлой неделе больше соответствовала концу второй декады марта, на предстоящей неделе температурный фон уже будет близок к многолетним значениям февраля.

В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности до 7 февраля из-за гололедицы.

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