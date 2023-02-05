«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до вторника, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 21:00 7 февраля», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По информации синоптиков, в воскресенье в столице ожидается минус 1-3 градуса, облачная погода с небольшим снегом. В понедельник осадки продолжатся, температура опуститься до минус 3-5 градусов ниже нуля.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что во второй декаде февраля в столице ожидаются морозы.