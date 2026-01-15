Москвичей предупредили о похолодании

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с MSK1.RU предупредила москвичей о похолодании в течении ближайших нескольких дней.

«Что касается температуры — она будет понижаться. 17, 18 января температура воздуха будет ниже нормы на 8-10 градусов. Минимальная температура в Москве будет в пределах минус 18-20 градусов, дневная — минус 15-17, то есть довольно холодно», — рассказала синоптик.

Позднякова добавила, что мороз спадет на Крещение. 19 января температура поднимется до минус 8-13 градусов днем и до минус 10-15 ночью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве высота снега во вторник, 13 января, составила 43 сантиметра. Это на 6 сантиметров меньше рекорда 1942 года.