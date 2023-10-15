Москвичей предупредили о похолодании

О похолодании 15 октября, в своем Telegram-канале москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он заявил, что в ближайшие часы столицу будет пересекать холодный атмосферный фронт.

Так, днем в Москве прогнозируется до плюс 12-14 градусов, к вечеру — до плюс 7-9 градусов. В Московской области дневная температура составит 10-16 градусов тепла, к вечеру похолодает до плюс 5 градусов.

При этом в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди и облачность.

Ранее метеоролог Позднякова пообещала москвичам относительно теплую предстоящую неделю.