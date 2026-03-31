Опубликовано 31 марта 2026, 14:031 мин.
Москвичей предупредили о похолодании к выходным
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
В Москву к выходным придет похолодание. Об этом в беседе с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«На смену теплой воздушной массе придет более свежая, с температурой +8...+13 градусов», – сообщил специалист.
По словам Ильина, сейчас в Москву поступает тепло из районов Центральной Азии, где сейчас наблюдается 30-градусная жара. Однако к субботе, 4 апреля, доступ этого тепла будет перекрыт. Ему на смену придет более прохладный воздух с севера, уточнил синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что март 2026 года стал самым теплым в Москве за всю метеорологическую историю города.