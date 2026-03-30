В Москве март стал самым теплым за всю метеорологическую историю города

Март 2026 года стал самым теплым в Москве за всю метеорологическую историю города, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА Новости.

«За последние 30 лет "зимний" март становится "весенним"», — подчеркнул он.

Тишковец указал, что на 30 марта среднемесячная температура воздуха в российской столице составила плюс 4,5 градуса. До этого рекорд был зафиксирован в марте 2007 года — плюс 4,4 градуса. Превышение над нормой составляет плюс 5,5 градуса.

Эксперт указал, что за последние 30 лет в 11 случаях март в Москве был четвертым зимним месяцем, а в 19 случаях (63 процента) март стал весенним месяцем (средняя температура воздуха была выше нуля градусов).

Ранее сообщалось, что в российской столице температура воздуха достигла плюс 13,8 градуса — рекордного значения для 13 марта за последние 24 года.