Москвичей предупредили о последней жаркой неделе в столице

О погоде в Москве с 14 по 20 августа рассказал в своем Telegram-канале глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он предупредил жителей столицы о последней жаркой неделе в городе.

«Начнется эта жаркая неделя, как бы по инерции, с небольшого дождя в понедельник. Но затем очень активно будет расти давление, это гребень Азорского антициклона придет на смену облачным полям южного циклона, что слегка подпортил нам выходные», — описал ситуацию синоптик.

Со вторника по пятницу, по его словам, в Москве будет царить солнечная погода. В четверг и пятницу дневная температура воздуха будет составлять около 30 градусов выше нуля, однако 30-градусную отметку не перепрыгнет.

Любителям жары Шувалов посоветовал отъехать на 300-400 километров от столицы, в сторону Воронежа, где на будущей неделе ожидается температура выше 30 градусов.

Ранее о влиянии циклонического вихря на погоду в Москве рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.