Москвичей предупредили о потеплении осени к концу века

К концу века осень в средней полосе, в том числе в Москве, потеплеет на семь-восемь градусов. Об этом предупредил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, с 1991 по 2024 годы температура воздуха в столице осенью выросла на три градуса. К 2050 году синоптик ожидает рост еще на два-три градуса, а к концу века еще на семь-восемь.

«Осень становится теплее», — заключил Терешонок, уточнив, что это связано с глобальным потеплением.

Ранее климатолог, директор Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик РАН Владимир Семенов призвал москвичей готовиться к изменению климата.