Москвичей предупредили о приостановке работы канатной дороги на Воробьевых горах

С 6 по 23 апреля канатная дорога на Воробьевых горах будет закрыта на техническое обслуживание Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение от пресс-службы канатной дороги.

«В период с 6 по 23 апреля 2026 года канатная дорога будет закрыта на плановое ТО. Канатная дорога будет закрыта для посещения», — рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что с 24 апреля 2026 года канатная дорога перейдет на летний график работы. «Понедельник с 16:00 до 22:00; вторник – воскресенье, выходные и праздничные дни с 11:00 до 22:00», — предупредили в пресс-службе.

