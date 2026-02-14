Москвичей предупредили о резком похолодании

В Москве вечером 14 февраля ожидается резкое похолодание и мокрый снег, об этом предупредили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, передает ТАСС.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидается резкое понижение температуры воздуха, осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег», -- отмечается в сообщении.

Погода будет способствовать образованию гололедицы после двухдневной оттепели. Предстоящей ночью столбики термометров в Москве и области опустятся до минус 9-13 градусов.

С пятницы, 13 февраля, в столичном регионе началась первая с начала текущего года оттепель. Начало следующей недели в Москве будет уже умеренно морозное, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.