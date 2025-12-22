Москвичей предупредили о резком похолодании

Гидрометцентр России предупредил москвичей о резком похолодании в понедельник после полудня, об этом сообщает ТАСС.

К вечеру температура в столице опустится до минус 4 градусов, а в Подмосковье — до минус 8 градусов, рассказали синоптики. Также ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и мокрый снег. На дорогах образуется сильная гололедица.

В ночь на вторник прогнозируется небольшой снег и облачность с прояснениями, сопровождающиеся дальнейшим похолоданием до минус 10-8 градусов в Москве, до минус 12-7 градусов в Подмосковье.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что москвичей на следующей неделе ждет классическая зимняя погода. Ожидается небольшой снег, мороз и солнечные периоды.