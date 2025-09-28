Москвичей предупредили о резком уменьшении светового дня в октябре

В октябре световой день в столице уменьшится более чем на два часа — его продолжительность сократится на 135 минут и составит 9 часов 19 минут, заявили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Продолжительность светового дня за октябрь уменьшится с 11 часов 34 минут до 9 часов 19 минут. Эти данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца уменьшится за это время с 31 до 20 градусов», — уточнили представители планетария.

Отмечается, что в течение следующего месяца Солнце будет перемещаться по созвездию Девы. Россиянам предложили понаблюдать за явлением через телескоп со специальным фильтром, который защитит глаза от получения ожогов.

Ранее Москве предсказали возможное изменение климата. Метеорологи утверждают, что через 50-70 лет он может стать тропическим.