Москвичей предупредили о риске впасть в уныние из-за бабьего лета

Офисные сотрудники могут ощутить синдром упущенной выгоды (FOMO) из-за бабьего лета в столице. Об этом в разговоре с Агентством городских новостей «Москва» предупредила медицинский психолог Центра ментального здоровья София Павлова.

Эксперт рассказала, что данный синдром сопровождается ощущением, что теплые дни можно было бы лучше использовать для отдыха. Помимо этого, FOMO-синдром вызывает тревогу и беспокойство из-за мысли о том, что другие наслаждаются прекрасным временем, в то время как они — нет.

«Следует осознать, что подобные переживания — нормальная реакция в определенных ситуациях. Важно проанализировать, насколько сильны эти чувства, и понять, что это временное ощущение», — объяснила психолог.

Павлова посоветовала подумать о том, как найти время для отдыха и развлечений в течение недели или месяца. Она отметила — даже небольшие отвлечения могут помочь при FOMO-синдроме.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве наступило потепление, которое специалисты называют неклассическим вариантом бабьего лета.