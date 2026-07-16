Москвичей предупредили о самой холодной ночи лета

Ближайшая ночь станет для москвичей одной из самых холодных с начала лета. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«С приходом сумерек ветер в столице постепенно стихнет и при влиянии антициклона с запада ночью облаков в небе будет мало, дождей не ожидается, а температура заметно понизится — ближайшая ночь в Москве станет одной из самых холодных с начала лета», — написал синоптик.

Он уточнил, что летом температура в столице опускалась ниже плюс 10 градусов два раза. Согласно прогнозу, к утру в Москве ожидается от 8 до 10 градусов тепла, в Подмосковье — от плюс 5 до плюс 10 градусов.

«Днем в пятницу, несмотря на обилие солнца и отсутствие осадков, температура не поднимется выше плюс 20 — плюс 22 градусов», — добавил Леус.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что с пятницы, 17 июля, погоду в Москве и Московской области будет определять антициклон, в связи с чем в течение трех дней осадков не ожидается.