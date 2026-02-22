Москвичей предупредили о самом тяжелом лете

Аномально снежная зима и ранняя весна могут привести к тяжелому лету в Москве. Эксперты предупреждают о риске природных пожаров, нашествии насекомых и других аномальных рекордах. Об этом сообщает aif.ru.

Как рассказал академик РАН Владимир Клименко, границы сезонов постепенно смещаются. По его словам, климатическая весна может начаться почти на месяц раньше привычных сроков, а лето — уже в мае.

Еще одним тревожным фактором может стать весеннее половодье. Глава МЧС Александр Куренков отметил, что в некоторых регионах оно способно оказаться тяжелее прошлогоднего. Окончательные прогнозы специалисты подготовят в начале марта.

Эксперты также обращают внимание на пожароопасную ситуацию. Быстрое таяние снега и резкое потепление могут создать условия для природных возгораний уже в начале лета. В МЧС подчеркнули, что будут усиливать меры профилактики и защиты населенных пунктов.

Кроме того, специалисты предупреждают о возможном нашествии насекомых. Толстый снежный покров этой зимой защитил личинки от промерзания. «Мы можем столкнуться с беспрецедентной концентрацией насекомых уже в апреле–мае», — рассказал основатель проекта «Сохрани лес» Андрей Хорошилов.

По прогнозам экологов, особенно заметным может стать рост числа комаров и клещей. Это повысит эпидемиологические риски и потребует дополнительной профилактики. Эксперты советуют готовиться заранее: очищать участки от сухой травы, проводить обработку от клещей и внимательно следить за пожарной безопасностью.

Ране сообщалось, что московская зима 2026 года может стать самой снежной за последние 60 лет. В прошедшем январе количество выпавших осадков оказалось рекордным за всю историю регулярных метеонаблюдений.