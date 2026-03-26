Москвичей предупредили о штрафах за мойку авто во дворе

Мойка авто в Москве и области допускается лишь в специально оборудованных местах, во дворе или на улице она запрещена и грозит штрафом. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Федеральное законодательство ограничивает мойку машин только у водоемов и в лесополосах, уточнил он. Остальные места, которые попадают под запрет, перечислены в региональных законодательных актах. Так, например, в российской столице мыть транспортные средства запрещено везде, за исключением специально отведенных мест. Водитель может протереть только стекла, фары и номерные знаки без последствий и штрафа до пяти тысяч рублей.

В регионе ситуация аналогичная — за мойку автомобиля во дворе многоквартирного дома, на берегу водоема, на улице и в прочих необорудованных местах физическим лицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

