Москвичей предупредили о сильном тумане до утра понедельника

В Москве до утра понедельника, 1 июня, ожидается туман с видимостью до 500 м. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, с 0:00 и до 10:00 1 июня местами в столице ожидается туман с видимостью 200–500 м», — сказано в сообщении.

В частности, автомобилистов призывают быть предельно внимательными, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что в первые дни лета столицу ожидают потепление и кратковременные дожди. По прогнозу синоптиков, днем 31 мая термометры покажут плюс 14–16 градусов. На два градуса теплее будет в понедельник, 1 июня. А со 2 июня в столичный регион вернется тепло, воздух прогреется до плюс 23 градусов тепла.