Москвичей предупредили о смене климата в столице к 2050 году

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к середине этого столетия климат в Москве изменится. Его слова приводит ТАСС.

Вильфанд уточнил, что к 2050 году температура в российской столице вырастет сразу на 2-3 градуса.

«Дело в том, что существуют условия этого потепления. То есть потепление будет, безусловно, меняться в зависимости от того, как будут осуществляться решения о приближении к углеродному балансу», -- объяснил он.

Эксперт добавил, что в южных регионах России также наблюдается тенденция на повышение температуры и засушливости. Он допустил, что к середине века скорость повышения температуры увеличится еще больше.

Ранее Вильфанд рассказал москвичам о погоде в начале декабря. По его словам, первые семь дней зимы столбики термометров будут показывать на 5-6 градусов выше нормы.