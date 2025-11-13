Опубликовано 13 ноября 2025, 03:481 мин.
Москвичей предупредили о тумане
ЦОДД: В Москве в ночь на 13 ноября ожидается туман.
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о тумане в ночь на 13 ноября.
По данным МЧС, до 10 утра в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров.
В ЦОДД призвали водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале следующей недели Москву ждут первые серьезные снегопады, которые позже перейдут в ледяные дожди.