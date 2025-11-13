Москвичей предупредили о тумане

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о тумане в ночь на 13 ноября.

По данным МЧС, до 10 утра в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров.

В ЦОДД призвали водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале следующей недели Москву ждут первые серьезные снегопады, которые позже перейдут в ледяные дожди.