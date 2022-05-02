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Москвичей предупредили о ветре и дожде

Москвичей предупредили о ветре и дожде
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

О ветре и дожде жителей Московского региона предупредил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. В личном Telegram-канале метеоролог подробно рассказал о погоде на понедельник, 2 мая.

Тишковец отметил, что утро в Москве и Подмосковье выдалось солнечным. Однако в течение дня метеорологические условия в центральной части России будут определяться влиянием и прохождением атмосферного фронта окклюзии, связанного с северо-атлантическим циклоном. «Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь», — рассказал специалист.

Синоптик добавил, что в регионе ожидается юго-западный и западный ветер, который будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду. «В столице днем воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, в Подмосковье — до 11-16 градусов умеренного тепла. Атмосферное давление немного понизится и составит 747 миллиметров ртутного столба», — заключил Тишковец.

Ранее москвичам пообещали «погодные качели» и холод в мае.

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