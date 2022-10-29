Москвичей предупредили о заморозках

Температура воздуха в Московском регионе может опуститься до минус 5 градусов. О заморозках и снеге на предстоящей неделе ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник уже уверенно прохладная погода: ночью будет 0 минус 5 градусов, днем — в Москве 0 — плюс 2 градуса, по области — минус 2-3 градуса. Кроме того, ожидаются небольшой снег и мокрый снег, даже без дождя», — предупредил метеоролог.

Вильфанд рассказал, что во вторник, 1 ноября, осадки станут менее заметными. Ночью ожидается от минус 4 до плюс 2 градусов тепла, днем от нуля до 5 градусов тепла. «Такое похолодание кажется сильным, но именно такой температурный фон близок к многолетним значениям», — подчеркнул специалист.

Ранее была названа оптимальная температура для смены летней резины на зимнюю.